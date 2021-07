Donnarumma, la foto a sorpresa con Berlusconi: «Un privilegio». Fan scatenati sui social

L'eroe dell'Europeo vinto dall'Italia Gigio Donnarumma e l'incontro speciale con Silvio Berlusconi. L'ex patron milanista e l'ex portiere rossonero Gianluigi Donnarumma a sorpresa insieme su Instagram, un post che infiamma i social.

L'ex presidente rossonero, oggi proprietario del Monza in serie B, ha ricevuto la visita in Sardegna dell'ex portiere, t shirt bianca e costume, trasferitosi pochi giorni fa al Psg a parametro zero e che ora si sta godendo giorni di meritate vacanze.

Per celebrare l'incontro, il neo campione d'Europa con la Nazionale italiana, eroe nella finalissima contro l'Inghilterra per i rigori parati, ha postato su Instagram una foto dell'incontro: "É sempre un privilegio incontrare il Presidente Berlusconi". Migliaia i like e i commenti: tantissimi fan soprattutto sono sorpresi sorpresi per il look... "acqua e sapone" decisamente insolito di Berlusconi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Luglio 2021, 18:24

