Argentina Mondiale: la domestica non sa di essere ripresa, la reazione commuove il web

di Redazione web

Esattamente dieci giorni fa l'Argentina vinceva i Mondiali in Qatar 2022, contro la Francia. La finale tra le due Nazionali ha appassionato i tifosi di tutto il mondo che per seguire il match hanno interrotto tutto ciò che stavano facendo, proprio come la domestica , di nome Doña Luisa, che la cui reazione ha fatto il giro del web.

Si tatua "Messi" e "Dios" in faccia, la follia del tifoso dopo la vittoria dei Mondiali: «Ti amo Leo»

Messi, l'assist con l'Olanda fa impazzire il web: «È uguale a quello fatto da bambino»

Il video commovente

Il calcio non è solo "calcio", è molto di più. Lo sport del pallone unisce le persone, le fa gioire e le fa commuovere, ed è proprio ciò che è successo a Doña Luisa, una domestica che stava seguendo la finale dei Mondiali tra Francia e Argentina.

La donna non sapeva di essere ripresa e così si è accomodata sul divano a gurdare la partita. Quando la Nazionale albiceleste ha vinto, la signora ha gridato di gioia ed è scoppiata in lacrime.

Le telecamere di videosorveglianza

Le telecamere di videosorveglianza non si sono lasciate sfuggire nulla ed hanno infatti immortalato il momento. Il video della domestica è diventato virale sui social ed ha commosso il web.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Dicembre 2022, 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA