Juve, -4 (punti) dallo scudetto. Sarri:«Le critiche? Probabilmente sto sui c... a qualcuno»

Nessun pit stop per Cristiano Ronaldo, che giovedì sera (ore 19.30) guiderà la Juventus in casa dell'Udinese. «Cristiano mi ha appena detto che si sente benissimo - garantisce Sarri -. Ha capacità non comuni di recuperare e di proiettarsi sull'obiettivo successivo. Le sue forti motivazioni vanno oltre la fatica. E' un fuoriclasse nella testa e nei piedi».

Se a CR7 servono ancora 4 gol per eguagliare Lewandowski nella classifica della Scarpa d'Oro, i bianconeri vanno a caccia degli 4 ultimi punti (sempre che l'Inter batta la Fiorentina) per poi brindare al nono scudetto consecutivo. «Il tricolore è a un passo? Nello sport arrivare vicino all'obiettivo non significa assolutamente niente - dice Sarri, accompagnando scaramanticamente la sua risposta con una toccatina -. Ci mancano ancora 4 punti, pensiamo all'Udinese con la consapevolezza che ogni partita è dura».

Le critiche (ingenerose) che piovono dagli ambienti bianconeri non sembrano disturbare più di tanto il Comandante, che fa spallucce nell'attesa di festeggiare il suo primo scudetto: «Probabilmente sto sui c... a qualcuno, ma mi interessa relativamente delle opinioni degli altri su una materia che, fatemi essere un po' presuntuoso, conosco meglio io».

Assente lo squalificato Bonucci, in difesa con De Ligt ci sarà Rugani: «Se Daniele ha sin qui giocato poco la responsabilità è mia, meritava di più. Il crollo in casa del Milan non è stato certo causato da lui, quel quarto d'ora è stato un delirio di tutta la squadra».

A centrocampo si rivedrà Pjanic, con Bentancur e uno tra Rabiot e Matuidi: «Miralem è stato escluso nell'ultima partita (contro la Lazio; ndr) perché abbiamo scelto in base alle caratteristiche del centrocampo avversario. Rabiot ha qualità fisiche e tecniche non comuni, sta tirando fuori le sue qualità e anche una certa personalità». In attacco avanti con Dybala e Ronaldo, con Bernardeschi in vantaggio su Douglas Costa per completare il tridente anti-Udinese: «Fatico a vedere difficoltà di convivenza tra due giocatori di livello mondiale che hanno già segnato 51 gol in questa stagione - conclude Sarri -. Paulo e Cristiano hanno comunque margini di miglioramento, come tutta la squadra».



