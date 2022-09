Diretta Viktoria Plzen-Inter 0-1, squadre in campo per la ripresa

47': occasione per l'Inter con Dzeko che colpisce bene il pallone, su assist di Bastoni.

INTERVALLO

44': Inter a un passo dal 2-0: prima Dzeko e poi Mkhitaryan tentano di battere il portiere avversario con una conclusione in area di rigore.

37': altra occasione per Mkhitaryan: la sua conclusione, troppo debole, finisce tra le braccia di Stanek. Nerazzurri ancora a caccia del raddoppio.

30': Mkhitaryan prova la conclusione al volo dal limite dell'area senza successo: il pallone finisce alle stelle.

20': GOL INTER L'Inter passa in vantaggio sull'asse Gosens-Correa-Dzeko: è il bosniaco a concludere l'azione corale con uno splendido colpo da biliardo. La rasoiata sul secondo palo non lascia scampo a Stanek.

15': occasione per Acerbi: dopo un doppio colpo di testa in area di rigore, il pallone finisce sui suoi piedi ma il difensore ex Lazio non riesce a colpire bene in acrobazia.

13': punizione per l'Inter dal limite dell'area dopo un bel inserimento di Dumfries. Il tiro di Brozovic colpisce in pieno la barriera.

3': il Viktoria Plzen si fa pericoloso: Mosqera tenta la conclusione in area di rigore, schermata dalla difesa dell'Inter.

1': si parte alla Doosan Arena!

Formazioni ufficiali

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sykora, Vikanova, Mosquera; Chory.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Correa.

Dove vederla

La partita sarà trasmessa da Sky con telecronaca di Maurizio Compagnoni e commento tecnico di Lorenzo Minotti, sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252). In streaming sarà visibile anche su Now Tv, su Infinity+ e sull'app SkyGo.

Qui sul sito del Messaggero verrà aggiornata la diretta live dell'Incontro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Settembre 2022, 19:50

