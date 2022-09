Diretta Ungheria-Italia, formazioni ufficiali: Mancini sceglie il 3-5-2, in attacco la coppia Raspadori-Gnonto

Il sesto turno del Gruppo 3 di Uefa Nations League vede l'Italia impegnata in Ungheria alla Puskas Arena di Budapest. Il fischio d'inizio sarà alle ore 20.45. Gli uomini guidati da Roberto Mancini, scongiurato il pericolo di retrocedere in Lega B, puntano alle Final Four. Per ottenere l'accesso è necessaria una vittoria. La nazionale magiara di Marco Rossi, infatti, comanda il gruppo con 10 punti.

Formazioni ufficiali

Ungheria(3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Nego; Ad. Szalai. Commissario Tecnico: Marco Rossi.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Raspadori, Gnonto. Commissario Tecnico: Roberto Mancini.

Dove vedere la partita in tv

La gara tra Ungheria e Italia sarà visibile in esclusiva su Rai 1. Sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. Diretta testuale sul sito del Messaggero.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Settembre 2022, 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA