Diretta Turchia-Italia 1-0: gol di Under, papera di Donnarumma

L'Italia torna in campo dopo la delusione di Palermo e sfida la Turchia, altra eliminata nella corsa al Mondiale in Qatar. Alle ore 20.45, allo stadio Buyuksehir di Konya, gli Azzurri in versione rimaneggiata si aggrappano a Zaniolo e Scamacca, principali novità di formazione rispetto alla partita con la Macedonia del Nord. A centrocampo spazio a Tonali, Cristante e Pessina.

Segui la diretta di Turchia-Italia

Turchia-Italia, formazioni ufficiali

TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Kabak, Demiral, Soyuncu; Muldur, Tokoz, Calhanoglu, Yilmaz; Under, Kerem; Unal.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Tonali, Cristante, Pessina; Zaniolo, Scamacca, Raspadori.

Dove vederla

L'amichevole tra Turchia e Italia è in programma alle ore 20.45 allo stadio Buyuksehir di Konya e sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 21:03

