Diretta Sturm Graz-Lazio 0-0, Sarri si affida al tridente Felipe Anderson, Immobile e Pedro

Terza uscita stagionale in Europa League per la Lazio. Gli uomini di Maurizio Sarri affrontano alle ore 18 in Austria lo Sturm Graz. «Veniamo qui con la massima umiltà per rimettere a posto la situazione in classifica contro un avversario intenso e tosto». L'allenatore biancoceleste in conferenza stampa alla vigilia è tornato a parlare dei motivi della disfatta danese. «Dopo la vittoria contro il Feyenoord abbiamo pensato che sarebbe stato tutto facile. Abbiamo fatto quella figuraccia in Danimarca proprio perché abbiamo peccato di presunzione e superficialità».

Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e su Dazn.

Le formazioni ufficiali

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante; Hierländer, Stankovic, Prass; Horvat; Ajeti, Böving. All. Ilze

Lazio (4-3-3) Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Ottobre 2022, 18:49

