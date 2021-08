Sorteggi Europa League Lazio sfortunata: Marsiglia, Lokomotiv Mosca e Galatasaray. C'è il Leicester per il Napoli

Non è un'urna benevola per la Lazio quella di Istanbul, con i biancocelesti che nonostante l'appartenenza alla prima fascia vengono inseriti in un girone complicatissimo con Lokomotiv Mosca, Marsiglia e Galatasaray. Leggermente più fortunata invece la pesca del Napoli, che dovrà incontrare si il forte Leicester City, ma avrà vita più facile con lo Spartak Mosca e il Legia Varsavia. Ecco tutti i gironi sorteggiati:

GRUPPO A

Lione

Rangers

Sparta Praga

Brondby

GRUPPO B

Monaco

PSV Eindhoven

Real Sociedad

Sturm Graz

GRUPPO C

Napoli

Leicester City

Spartak Mosca

Legia Varsavia

GRUPPO D

Olympiacos

Eintracht

Fenerbache

Anversa

GRUPPO E

Lazio

Lokomotiv Mosca

Marsiglia

Galatasaray

GRUPPO F

Braga

Stella Rossa

Ludogorets

Midtjylland

GRUPPO G

Bayer Leverkusen

Celtic

Betis Siviglia

Ferencvaros

GRUPPO H

Dinamo Zagabria

Genk

West Ham

Rapid Vienna

- - - - -

Tutto pronto per conoscere le avversarie europee anche di Lazio e Napoli, che a partire dalle 12 vedranno uscire dalle urne di Instabul rispettivamente le tre squadre da affrontare e vedranno comporsi tutti gli 8 gironi di Europa League. Otto e non più dodici, infatti, saranno i raggruppamenti che caratterizzeranno la nuova formula della competizione, modificata dopo la nascita della Conference League, a cui succederanno direttamente gli ottavi di finale così come in Champions League accade della stagione 2003/2004. Per accedervi con certezza bisognerà chiudere in prima posizione il girone, mentre le seconde classificate spareggeranno con le terze classificate dei gironi della massima competizione europea in un match andata/ritorno. Allo stesso modo, le terze classificate dei gironi di EL spareggeranno con le seconde dei gironi di Conference League sempre per un posto agli ottavi della terza competizione.

Il sorteggio di Lazio e Napoli, chi sono le squadre da evitare

Vista la formula, acquisisce ancora maggior peso la caratura delle squadre che incroceranno biancocelesti ed azzurri, entrambe collocate in prima fascia ma con una seconda fascia non priva di insidie. Da qui potrebbero uscire i nomi di Leicester e Psv Eindhoven, assolutamente da evitare nella prima fase, così come da evitare sono West Ham, Marsiglia e Real Sociedad, poste in terza fascia. Della quarta fascia spaventa solo il Galatasaray.

È il giorno dei sorteggi di @EuropaLeague 1️⃣ 𝗦.𝗦. 𝗟𝗮𝘇𝗶𝗼

2️⃣

3️⃣

4️⃣ Quali saranno le nostre avversarie?#UELdraw 🏆 pic.twitter.com/u7LxVqecsk — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 27, 2021

Dove vederli in tv e streaming

Sarà possibile seguire la diretta dei sorteggi di Europa League a partire dalle ore 12 sui canali Sky Sport 24 (200) e Sky Sport Football (203) e in streaming sulla piattaforma Sky Go, nonchè sul sito del Messaggero con diretta testuale.

Le fasce di Europa League

1/a fascia: Lazio, Napoli, Lione, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria, Olympiacos, Monaco, Braga.

2/a fascia: Celtic, Eintracht Francoforte, Stella Rossa, Leicester, Glasgow Rangers, Lokomotiv Mosca, Genk, PSV Eindhoven.

3/a fascia: Marsiglia, Ludogorets, West Ham, Real Sociedad, Betis Siviglia, Fenerbahce, Spartak Mosca, Sparta Praga.

4/a fascia: Rapid Vienna, Galatasaray, Legia Varsavia, Midtjylland, Ferencvaros, Anversa, Sturm Graz, Brondby.

Calendario della competizione

Fase a gironi

1/a giornata: 16 settembre

2/a giornata: 30 settembre

3/a giornata: 21 ottobre

4/a giornata: 4 novembre

5/a giornata: 25 novembre

6/a giornata: 9 dicembre

Seconda fase ad eliminazione diretta

Andata spareggi: 17 febbraio

Ritorno spareggi: 24 febbraio

Andata ottavi di finale: 10 marzo

Ritorno ottavi di finale: 17 marzo

Andata quarti di finale: 7 aprile

Ritorno quarti di finale: 14 aprile

Andata semifinaliì: 28 aprile

Ritorno semifinali: 5 maggio

Finale: 18 maggio

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Agosto 2021, 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA