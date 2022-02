Sorteggi Europa League e Conference League: l'Atalanta pesca il Leverkusen, la Roma il Vitesse

Tutto pronto per i sorteggi di Europa League e Conference League. Nel giorno in cui la Uefa ha deciso di cambiare la sede della finale di Champions League, si decidono le sorti delle due italiane rimaste in corsa nelle competizioni europee minori. A partire dalle 12:00 a Nyon, in Svizzera, verranno stabiliti gli accoppiamenti degli ottavi di finale nelle due competizioni.

Atalanta sfortunata nel sorteggio. La Dea se la dovrà vedere contro l'armata tedesca del Bayer 04 Leverkusen, terza forza della Bundesliga. Adesso, alle 13:00, la Roma scoprirà il suo destino in Conference League.

Roma molto più fortunata. La squadra di Mourinho dovrà affrontare gli olandesi del Vitesse, scongiurati i rischi di Marsiglia e Leicester, almeno per gli ottavi di finale. I giallorossi in una stagione fatta di alti e bassi si candida ad arrivare in fondo alla nuova competizione europea.

L'Europa League entra sempre più nel vivo e sempre meno squadre rimangono in corsa per alzare il trofeo a fine stagione. Il sorteggio degli ottavi di finale si si è svolto a partire dalle ore 12:00, a Nyon, in Svizzera, presso il quartier generale della Uefa. Nelle urne erano inserite 16 squadre, le 8 vincitrici dei rispettivi gironi nella prima fase (che saranno teste di serie) e le 8 qualificate dopo i playoff (non teste di serie). Tra queste ultime era presente l'unica italiana rimasta in corsa nella competizione: l'Atalanta, che ha superato il turno nel doppio scontro con i greci dell'Olympiacos. La squadra di Gasperini è stata piuttosto sfortunata nel sorteggio avendo pescato il Bayer 04 Leverkusen. Squadra tedesca molto ostica, terza in Bundesliga, che tra le sue fila può contare su una vecchia conoscenza del nostro campionato. Patrick Shick è attualmente un punto di riferimento per la squadra di Gerardo Seoane con all'attivo 20 reti in Bundesliga, dietro soltanto a un certo Robert Lewandoski.

Alle 13:00, poi, è stato il momento del sorteggio di Conference League. E in questo caso le palline di Nyon hanno sorriso alla Roma di Josè Mourinho. Schivati i pericoli di Marsiglia e Leicester, i giallorossi affronteranno la doppia sfida degli ottavi di finale con gli olandesi del Vitesse. Squadra molto giovane, composta da talenti di sicura prospettiva, ma che nel suo percorso europeo ha spesso evidenziato i limiti della mancanza di esperienza.

Gli ottavi, per entrambe le competizioni, sono in programma giovedì 10 marzo con le partite di andata mentre le gare di ritorno si disputeranno giovedì 17 marzo. Scopriamo insieme quali saranno le avversarie delle nostre Atalanta e Roma.

ACCOPPIAMENTI EUROPA LEAGUE

Rangers Fc - Stella Rossa

Fc Braga - As Monaco

Fc Porto - Olympique Lione

ATALANTA - Bayer 04 Leverkusen

Siviglia - West Ham

Barcellona - Galatasaray

Lipsia - Spartak Mosca

Betis Siviglia - Eintracht Francoforte

ACCOPPIAMENTI CONFERENCE LEAGUE

Olympique Marsiglia - Basilea

Leicester City - Rennais

Paok Salonicco - Gent

Vitesse - ROMA

PSV - Copenhagen

Slavia Praga - Lask

Bodo Glimt - Az Alkmaar

Partizan - Feyenord

