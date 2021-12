Sassuolo-Napoli 2-2, finale mozzafiato al Mapei: Defrel segna il gol della vittoria ma il Var lo cancella. La schiacciagrandi inchioda anche i primi della classe

Spettacolo garantito tra Sassuolo e Napoli. Due squadre che nel turno dello scorso weekend hanno conquistato vittorie belle e pesanti. La squadra di Dionisi si è imposta a San Siro contro il Milan; quella di Spalletti ha distrutto la Lazio. Non è un turno agevole, comunque, per la capolista della Serie A, che si deve guardare le spalle dalla truppa di Piola ma soprattutto da quella di Simone Inzaghi, che sembra lanciata a razzo verso la rimonta. Si parte alle 20.45.

Segui la diretta di Sassuolo-Napoli

Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Spalletti

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La partita Sassuolo-Napoli sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per chi è in possesso di un abbonamento, la gara sarà visible in tv scaricando l'app di DAZN sui televisori smart di ultima generazione compatibili o sulle console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora sfruttando dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. In alternativa si può collegare il TIMVISION Box al televisore.

