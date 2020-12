Live Roma-Young Boys 2-1: gran gol di Calafiori. Giallorossi avanti

79' - Tentativo di Mambimbi in area di rigore, palla sopra la traversa

75 - Ancora cambi per lo Young Bouys: entrano Siebatcheu e Mambimbi, fuori Ngamaleu e Nsame

72' - Mkhitaryan conquista un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore: l'armento costringe al giallo il nuovo entrato Elia

68' - Doppio cambio per gli ospiti: Aebischer fuori dentro Gaudino mentre Garcia lascia il posto ad Elia

65' - Fuori anche Cristante che viene sostituito da Fazio

60' - Doppio cambio per Fonseca: Dzeko e Pellegrini prendono il posto di Mayoral e Villar

58' - Vantaggio giallorosso grazie ad un gran gol di Calafiori: il numero 61 calcia di controbalzo da fuori area e il suo sinistro si insacca sotto l'incrocio dei pali

56' - Primo cambio per gli svizzeri: fuori Rieder dentro Sierro

54' - Grande conclusione di Mkhitaryan dal limite dell'area di rigore, ottima risposta di Von Ballmoos che si distende e devia in corner

50' - Uscita bassa di Pau Lopez che sceglie bene il tempo per intervenire su Garcia

46' - Inizia la riprsa con due cambi per la Roma dentro Mkhitaryan per Pedro e Spinazzola per Ibanez

45 + 2 - Fine primo tempo

45' - Arriva il pareggio giallorosso: Pedro in area prova il sinistro, Von Ballmoos respinge corto e Barja Mayoral si fa trovare pronto

43' - Combinazione in area di rigore tra Mayoral e Calafiori che prova a tirare di destro. L'esterno viene sbilanciato al momento del tiro e la sua conclusione viene bloccata da Von Ballmoos

39' - La Roma si affaccia in contropiede ma Borja Mayoral perde l'attimo e viene anticipato

34' - Young Boys in vantaggio: Nsame sfugge a Cristante e beffa Pau Lopez in uscita

32' - Tentativo da fuori area di Ngamaleu. Palla alta sopra la traversa

29' - Ammonizione per Calafiori. E' il primo giallo della gara

27' - Ottima triangolazione Carles Perez - Pedro, l'ex Chelsea però viene anticipato di un soffio da Lefort e la palla finisce tra le braccia di Vom Ballmoos

23' - Ottimo intervento di Bruno Peres che riesce a disinnescare in scivolata un'iniziativa di Ngamaleu

17' - Tentativo di Mayoral da fuori area: Vom Ballmoos blocca a terra

15' - Roma ancora vicino al gol: Pedro riceve palla in area di rigore, lo spagnolo è leggermente decentrato sulla sinsitra, e prova ad incrociare. Tiro deviato

13' - Gran palla di Pedro che verticalizza per Carles Perez, il numero trentuno controlla bene e prova l'esterno sinistro. Palla fuori.

7' - Ottima esecuzione di Bruno Peres che chiama Vom Ballmoos alla risposta in calcio d'angolo

6' - Calcio di punizione per un fallo fischiato su Carles Perez. Siamo al limite dell'area in posizione centrale

2' - Ottima conclusione di Calafiori da fuori area. Palla fuori

1' - Calcio d'inizio e prima palla toccata per lo Young Boys

Dopo il tonfo in campionato contro il Napoli, la Roma di Fonseca torna in campo all'Olimpico nella quinta giornata del Gruppo A di Europa League. Ai giallorossi, già qualificati, basta un pareggio per conquistare aritmenticamente anche il primo posto del girone. Contro lo Young Boys spazio a Carles Perez e Pedro che dovranno supportare Mayoral mentre Cristante dovrà ancora scalare in difesa insieme a Juan Jesus e Ibanez.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pedro; Mayoral.

All.: Fonseca.

YOUNG BOYS (4-4-2):

Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Rieder, Aebischer, Garcia; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu.

All.: Seoane

