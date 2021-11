Diretta Roma-Bodo/Glimt dalle 21.00: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Cancellare il 6-1 in Novergia. Tornare in testa al girone e ritrovare la serenità che adesso alla squadra giallorossa manca. L'obiettivo della Roma, questa sera, all'Olimpico contro il Bodo, è triplo. E allora spazio ai migliori in campo, con l'unico cambio che dovrebbe essere rappresentato da Calafiori al posto di Vina, nemmeno convocato. Manca Pellegrini, dentro ElSha, con Mkhitaryan che giocherà alle spalle di Abraham. Arbitra il greco Papapetrou.

Roma-Bodo/Glimt, le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. All.: Knutsen.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La sfida di Conference League Roma-Bodo/Glimt sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn e sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà inoltre trasmessa in diretta tv in chiaro da TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). In streaming sarà possibile seguirla tramite Sky Go, l'applicazione Now Tv, e anche sul sito Tv8.it, che ovviamente offrirà in maniera gratuita la partita.

