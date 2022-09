Napoli show anche in Scozia: 3-0 ai Rangers firmato Politano, Raspadori e Ndombelé

Il Napoli è tra le squadre più in forma d'Europa e lo conferma anche nella seconda notte magica di Champions. Dopo aver battuto al Maradona il Liverpool, la squadra di Spalletti porta a casa tre punti stavolta dalla Scozia, dove batte 3-0 i Rangers di Glasgow. Di Politano (su rigore, poco prima Zielinski aveva sbagliato il primo penalty e anche la ribattuta dopo il check del Var) e dei neo entrati Raspadori e Ndombelé i tre gol che portano gli azzurri a 6 punti in classifica, in testa al gruppo A.

La cronaca di Rangers Glasgow-Napoli

