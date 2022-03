Diretta Milan-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Notte di grande calcio a San Siro dove va in scena il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter. La stracittadina infiamma la competizione e vale l'accesso alla finale della competizione nazionale: vietato fallire per le due squadre. Turn over ridotto al minimo per entrambi gli allenatori, vista la posta in palio e il prestigio del derby: Pioli deve ancora fare a meno di Ibrahimovic e chiede gli straordinari a Giroud e Leao, con Rebic dalla panchina; Inzaghi si affida al solito tandem Lautaro-Dzeko e convoca Gosens.

Milan-Inter, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All.: Pioli

INTER (3-5-2) La probabile formazione: Handanovic; Skrniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calanhoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi

Dove vederla in tv e streaming

Milan-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia in programma alle 21.00 allo Stadio Meazza in San Siro, sarà visibile in diretta ed esclusiva su Canale 5 e Canale 5 HD. Potrà essere seguita inoltre in streaming su Mediaset Play e Sportmediaset.it. La diretta testuale del match sarà disponibile sul sito del Messaggero.

