Diretta Milan-Dinamo Zagabria 3-1: gol di Pobega che chiude la partita per i rossoneri

Seconda giornata del gruppo E di Champions League: dopo il pareggio di Salisburgo, a San Siro il Milan ospita la Dinamo Zagabria, capolista del girone in virtù della vittoria sul Chelsea dello scorso turno. Calcio d'inizio alle 18.45.

77': GOL MILAN Pobega, appena entrato, chiude la partita per i rossoneri.

56': GOL DINAMO Orsic accorcia le distanze per i croati: dopo una manovra offensiva avvolgente, eseguita con tocchi rapidi ed eleganti, la Dinamo trova la via del gol.

47': GOL MILAN Saelemaekers raddoppia per i rossoneri chiudendo in bellezza una splendida manovra offensiva

INTERVALLO

45': GOL MILAN Giroud non fallisce dal dischetto: rossoneri in vantaggio.

22': Bennacer fa partire un gran tiro da 25 metri che viene respinto Livakovic senza troppi affanni.

8': prima occasione per il Milan: ci prova Giroud da fuori area ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa.

1': squadre in campo a San Siro!

Formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharami, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Petkovic, Orsic.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 20:24

