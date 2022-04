Diretta Liverpool-Benfica 1-1: si riparte ad Anfield

Si riparte dal tre a uno per il Liverpool in Portogallo. Si riparte dalla convinzione che la squadra di Klopp possa riuscire a prendersi la semifinale di Champions League dove, ad attendere i Reds - perché pensare a un ribaltone è impossibile - ci sarà il Villarreal di Emery, vera sorpresa di questa Coppa. Non ci sono dubbi che gli inglesi siano i favoriti e non ci sono dubbi che la squadra che lotta con il Manchester City per la Premier League voglia mettere le cosa in chiaro sin da subito e mettere la parola fine, definitiva, al discorso qualificazione. Insomma, poche emozioni, se non quelle che potrebbe regalare una possibile goleada dei padroni di casa. Si parte alle 21.

Liverpool-Benfica, le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Konate, Matip, Tsimikas; Milner, Henderson, Keita; Diogo Jota, Firmino, Luis Diaz. All: Klopp.

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Otamendi, Grimaldo; Gonçalves, Weigl, Taarabt, Everton; Gonçalo Ramos, Darwin Nunez. All.: Verissimo.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La partita Liverpool-Benfica, in programma stasera alle 21 ad Anfield, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. In streaming, il quarto di dinale di Champions League, sarà possibile vederlo su Now, Mediaset Infinity e attraverso l'app SkyGo.

