Diretta Feyenoord-Lazio, le ufficiali: Romagnoli in panchina, Cancellieri e Zaccagni nel tridente

All'ultima giornata della fase a gironi di Europa League, il discorso qualificazione è ancora apertissimo nel gruppo F. La Lazio, prima a 8 punti come lo Sturm Graz, sfiderà il Feyenoord (terzo a 5 punti, gli stessi del Midtjylland) a Rotterdam per conquistare il primo posto, l'unico pass disponibile per gli ottavi di finale. Se dovesse arrivare un pareggio in terra olandese e una vittoria degli austriaci, la squadra di Sarri si accontenterà del secondo posto: stesso risultato in caso di sconfitta con un gol di scarto e di un Midjtylland non vittorioso con lo Sturm Graz. Moduli speculari per Feyenoord e Lazio, che si schierano entrambe col 4-3-3. Nei padroni di casa, Slot ha avuto la possibilità di preparare bene il match delicato grazie al rinvio del match contro il Cambuur. Il tecnico degli olandesi punta sul tridente formato da Jahankabakhsh, Pereira e Dilrosun. Dall'altra parte, poco turnover per Sarri, che rilancia Patric in difesa. Davanti tocca sempre a Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.

Le probabili formazioni

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Timber, Szymanski, Kokcu; Dilrosun, Pereira, Dilrosun.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni.

Dove vedere Feyenoord Lazio in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 18:45; la partita sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. Il match sarà visibile anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252) e in streaming su Sky Go e Now Tv. La diretta testuale su ilmessaggero.it

