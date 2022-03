Diretta Lilla-Chelsea ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

«Finché abbiamo le magliette, finché siamo una squadra saremo competitivi». Lo dice l'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel alla vigilia della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League sul campo del Lilla. «Ci sono delle restrizioni che dobbiamo affrontare -spiega il tecnico dei 'Blues'- cerchiamo di essere il più professionali possibili nel modo in cui ci è concesso farlo». Insieme a Juventus-Villarreal, Lilla-Chelsea è l'altro bib match della Champions League che anche stasera scenderà in campo dopo i match disputati martedì

Segui la diretta di Lille-Chelsea

Queste le probabili formazioni di Lilla-Chelsea

Lilla (4-4-2): Leo Jardim; Celik, Fonte, Botman, Gudmundsson; Weah, B. André, R. Sanches, Bamba; J. David, Ylmaz. All.: Gourvennec

Chelsea (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, M. Alonso; Ziyech, Havertz, Werner. All.: Tuchel



Arbitro: Massa (Ita)

Dove vedere Lilla-Chelsea

La partita tra Lilla e Chelsea sarà tramessa in tv da Sky Sport Uno, Sky Sport Football (anche sul canale 252), in streaming su Now e Mediaset Infinity.

