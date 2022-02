Diretta Lazio-Napoli, 0-0, girata di Immobile, Ospina blocca

Il posticipo domenicale della Serie A riserva un big match da urlo tra Lazio e Napoli: allo Stadio Olimpico scendono in campo due squadre uscite malconce dalla settimana di coppa e che cercano risposte in campionato. I padroni di casa, in serie utile da cinque giornate, vogliono mettere pressione all'Atalanta per la lotta al quinto posto - valido per l'Europa League; i partenopei hanno invece la ghiottissima opportunità, in caso di successo stasera, di aggangiare il Milan in vetta alla classifica. L'ex Sarri si affida a Immobile, che non si è allenato ma parte titolare, con Zaccagni che vince il ballottaggio su Pedro. Luciano Spalletti punta sui suoi fedelissimi per l'assalto al primo posto: Osimhen guida l'attacco, Insigne alle sue spalle con Zielinski e Politano.

Segui la diretta di Lazio-Napoli

Cronaca live

Primo tempo

2' Subito girata di Immobile in area di rigore, Ospina blocca a terra

1' Inizia la sfida

Buona sera dallo Stadio Olimpico di Roma, sta per iniziale il match tra Lazio e Napoli

Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti

ARBITRO: Marco Di Bello

