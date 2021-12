Diretta Juventus-Malmoe dalle 18.45: probabili formazioni e dove vederla

Sogna il primo posto la Juventus di Massimiliano Allegri. Che deve battere il Malmoe - compito che sembra agevole - e sperare che lo Zenit fermi in qualche modo il Chelsea di Tuchel: ecco, questo appare assai più complicato. In ogni caso, la formazione bianconera, nonostante alcune assenze, non può permettersi passi falsi: deve chiudere in bellezza il girone per non avere nessun rimpianto. Davanti giocano Dybala e Morata (di nuovo dall'inizio dopo il battibecco con il tecnico nel momento della sostituzione contro il Genoa). Dietro ballottaggio de Ligt-De Winter, con il primo favorito. Si parte alle 18.45.

Juventus-Malmoe, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Rugani, Bonucci, de Ligt; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Morata. All. Allegri.

MALMOE (4-4-2): Diawara; Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Moisander; Birmancevic, Rakip, Christiansen, Rieks; Colak, Berget. All. Tomasson.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Juventus-Malmoe, gara valida per la sesta giornata dei gironi di Champions League, è in programma oggi, mercoledì 8 dicembre, con calcio d'inizio alle 18:45. La sfida verrà trasmessa da Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming attraverso il sito o l'applicazione di Sky Go, oppure tramite un abbonamento a Now Tv, che permette di acquistare dei pass giornalieri, settimanali e anche mensili. Sempre in streaming, la gara di stasera, sarà possibile seguirla su Mediaset Infinity +.

