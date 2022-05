Diretta Juventus-Lazio ore 20:45, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

A Torino arriva la Lazio dell’ex Maurizio Sarri e per la Juventus c’è da convivere con la delusione della finale di Coppa Italia persa in settimana. Davanti a Szczesny spazio per De Sciglio e Pellegrini sugli esterni con Bonucci, avanti su De Ligt, e Chiellini, all’ultima della carriera allo Stadium, centrali di difesa. In mezzo al campo possibile altra chance per Miretti con Zakaria e uno fra Rabiot e Bernardeschi a completare il reparto; in attacco ancora Vlahovic con Dybala, anche per lui l’ultima notte allo Stadium con la maglia bianconera, e Morata in vantaggio su Kean. Immobile out, al centro del tridente con Felipe Anderson e Zaccagni ci sarà Cabral o verrà inserito il giovane Romero, con Felipe Anderson da 'falso nueve'. Pedro non è ancora recuperato, al massimo andrà in panchina. Per il resto, l'unico dubbio è quello tra Leiva (che ha avuto qualche fastidio muscolare) e Cataldi a centrocampo, con Milinkovic e Luis Alberto sicuri della maglia da titolare. In difesa, davanti a Strakosha, linea a 4 con Lazzari, Patric, Acerbi e Marusic.

Juve-Lazio, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Zakaria, Miretti; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. All. Allegri

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni. All. Sarri

Arbitro: Ayroldi

Dove vedere Juve-Lazio in tv e streaming

A disposizione per tutti, o quasi. La diretta tv di Juve-Lazio, fischio d'inizio fissato per le 20:45, sarà trasmessa da Dazn attraverso l'app della piattaforma streaming e da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite). La diretta testuale sarà disponibile su ilmessaggero.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 11:49

