Diretta Italia-Bosnia U21 ore 17.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Nazionale Under 21 torna al Nereo Rocco di Trieste per giocarsi contro la Bosnia Erzegovina una fetta importante della qualificazione europea. L'ultima volta era accaduto tre anni fa per l’amichevole giocata contro l’Austria, terminata 0-0. Una sfida molto importante perché se il punto conquistato contro il Montenegro ha permesso agli Azzurrini di raggiungere la Svezia in testa alla classifica del girone F, con una partita in più da giocare, stavolta la Nazionale deve puntare dritto alla vittoria per effettuare il sorpasso sugli avversari più diretti. Occhio, però, ad una Bosnia Erzegovina reduce da due vittorie consecutive e che con un altro successo agguanterebbe in vetta alla classifica del girone l'Italia e la Svezia.

Le probabili formazioni di Italia-Bosnia Erzegovina U21

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Parisi; Portanova, Esposito, Ricci; Colombo, Lucca, Vignato. Ct. Nicolato.



BOSNIA U21 (4-2-3-1): Cetkovic; Dedic, Pavlovic, Barisic, Nikic; Begic, I. Savic; Drljo, Basic, M. Savic; Masic. Ct. Starcevic.

Arbitro: Nicolas Laforge, coadiuvato dagli assistenti di linea Ruben Wyns e Vito Di Vincenzo. Quarto arbitro Jasper Vergoote.

Dove vedere Italia-Bosnia Erzegovina U21

Italia-Bosnia Erzegovina Under 21 sarà trasmessa in diretta televisiva dalla Rai e più precisamente da Rai 2 che si collegherà per il match il cui fischio di inizio è alle 17:30 Per tutti gli abbonati, Italia-Bosnia sarà disponibile anche via streaming grazie a Raiplay.

