Diretta Fiorentina-Roma dalle 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Uno spareggio per l'Europa. La Roma di Mourinho - che farà turnover - è impegnata questa sera al Franchi contro la Fiorentina di Italiano in una partita che potrebbe blindare il quinto posto per i giallorossi, quello che varrebbe l'accesso alla prossima Europa League. Certo, adesso in mente c'è soprattutto la finale di Conference a Tirana contro il Feyenoord, ma non si può "abbandonare" del tutto il campionato.

Roma, Mourinho chiede l’ultimo sforzo: ecco come gestirà le energie della squadra

Scelte mirate, ovviamente, quello del tecnico portoghese, che sa comunque che la Fiorentina ha bisogno di punti per mantenere vivo il sogno europeo per il prossimo anno. La Roma in campionato non vince da tre partite: dopo l'affermazione contro la Salernitana due pareggi e una sconfitta. Saranno 30mila gli spettatori a Firenze. Si parte alle 20,45.

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, Vina; Afena-Gyan, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fiorentina e Roma, in programma questa sera alle 20,45 allo Stadio Franchi di Firenze, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Dazn. In streaming la partita potrà essere seguita scaricando l'applicazione di Dazn su una Smart Tv oppure su un tablet o su uno smartphone.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 13:56

