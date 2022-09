Diretta Fiorentina-Juve 0-1: Milik devia il sinistro di Kostic e porta in vantaggio i bianconeri

Alle 15 si affrontano Fiorentina e Juventus allo stadio Franchi di Firenze. Dopo la vittoria contro lo Spezia nel turno infrasettimanale, i bianconeri si rituffanno in campionato prima dell'esordio in Champions League contro il Paris Saint Germain. Allegri schiera subito il nuovo arrivato Paredes in mezzo al campo, mentre in porta toccha ancora a Perin dopo l'infortunio di Szczęsny. Panchina per Miretti e per il grande ex Vlahovic, al suo posto gioca Milik. Nei viola, il tecnico Italiano conferma il nuovo acquisto Barak. Jovic in attacco.

Juventus, Allegri a Firenze pensa al Psg: «Rabiot out, Bonucci forse lo tengo per Parigi. Dybala? Nessun rimpianto»

Fiorentina-Juventus, le formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Maleh; Kouame, Jovic, Sottil. All. Italiano.

JUVENTUS (4-3-3): Perin, Cuadrado, Bremer, Danilo, Alex Sandro, McKennie, Paredes, Locatelli, Di Maria, Milik, Kostic. All. Allegri.

Dove vederla

Calcio d'inizio alle 15 (Dazn).

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Settembre 2022, 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA