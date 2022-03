Diretta Fiorentina-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Non è mai una partita come tutte le altre, soprattutto questa volta: Fiorentina-Juventus mette in palio l'accesso alla finale di Coppa Italia in una doppia sfida che promette grandi emozioni. Non solo però questo, perché il mercato di gennaio ha infiammato la storica rivalità tra le due squadre: sarà la prima volta in maglia bianconera al "Franchi" per Dusan Vlahovic e c'è molta attesa per scoprire come verrà accolto dai suoi ex tifosi. L'attaccante serbo dovrebbe partire dal 1' nello scacchiere di Allegri, che rispolvera il 3-5-2 con Morata al suo fianco. Italiano punta invece su Gonzalez-Piatek-Sottil per provare a scardinare una difesa della Juve in piena emergenza.

Segui la diretta di Fiorentina-Juventus

Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3) Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil. All.: Italiano

JUVENTUS (3-5-2) Perin; Danilo, De Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Morata. All.: Allegri

Dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Juventus, semifinale d'andata di Coppa Italia in programma alle 21.00 allo Stadio Franchi di Firenze, sarà visibile in diretta ed esclusiva su Canale 5 e Canale 5 HD. Potrà essere seguita inoltre in streaming su Mediaset Play e Sportmediaset.it. La diretta testuale del match sarà disponibile sul sito del Messaggero.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA