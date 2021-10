Diretta Empoli-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Farà un po' di turnover Simone Inzaghi, che dovrebbe far riposare Dzeko (pronto Sanchez) e anche Barella, con Vecino in campo dal primo minuto. Non ci sarà in panchina l'ex tecnico della Lazio, squalificato per una giornata dopo le polemiche per il calcio di rigore concesso alla Juventus che poi ha portato al pari di Dybala. Un mezzo derby, perché dall'altra parte c'è Andreazzoli, che ha legato la sua carriera anche alla Roma. E, i toscani, vivono senza dubbio un buon momento di forma, dopo aver distrutto in trasferta la Salernitana. Ma la vittoria del Milan di ieri sera mette sicuramente pressione ai nerazzurri, che hanno solamente la vittoria come possibile risultato. Altrimenti la classifica si allungherebbe troppo e sarebbe davvero dura riuscire a rientrare.

SEGUI LA DIRETTA DI EMPOLI-INTER

Empoli-Inter, le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All.: Andreazzoli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Calhanoglu, Brozovic, Vecino, Dimarco; Sanchez, Lautaro. All.: S. Inzaghi

Dove vederla in diretta tv e diretta streaming

Empoli-Inter, in programma oggi, 27 ottobre, alle 20:45, sarà possibile seguirla in streaming su Dazn. Per seguire la sfida basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Empoli-Inter, inoltre, sarà possibile seguirla anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251. In streaming, in questo caso, anche tramite l'applicazione Sky Go oppure abbonandosi a NowTv. La diretta testuale sarà invece disponibile sul sito IlMessaggero.it.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA