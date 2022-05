Diretta Eintracht-Rangers ore 21, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L’Europa League 2021/2022 è giunta all'atto conclusivo. Allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia si assegna il primo trofeo europeo della stagione: a contenderselo ci saranno l'Eintracht Francoforte e i Rangers Glasgow. Tedeschi e scozzesi, fischio di inizio ore 21, si affrontano nella cinquantunesima edizione della competizione (Coppa UEFA fino al 2009) e si daranno battaglia per ereditare il trofeo dal Villarreal, vincitore nella passata stagione.

Le squadre si sono affrontate solo una volta nelle competizioni europee: nelle semifinali della Coppa dei Campioni 1959/60 a vincere furono i tedeschi con due risultati tennistici. 6-1 in casa e 6-3 in trasferta. Glasner, allenatore dell'Eintracht Francoforte, potrebbe valutare l'impiego dell'ex Milan Hauge in caso di mancato recupero di Lindstrøm: agirebbe in coppia con Kamada alle spalle di Santos Borré. A sinistra spazio a Kostic, Rode più di Jakic in mezzo. In difesa out Hinterergger, potrebbe trovare spazio Touré, in ballottaggio con Hasebe. Nei Rangers di Van Bronckhorst, fari puntati su Aaron Ramsey, arrivato a gennaio dalla Juventus. Attenzione a James Tavernier, terzino goleador con 7 goal e 2 assist in questa Europa League. In avanti Aribo prende il posto dell'infortunato Morelos. Out anche Hagi, mentre Diallo proverà fino all'ultimo a convincere il tecnico a schierarlo dall'inizio.

Segui Eintracht Francoforte-Rangers Glasgow in diretta

Eintracht-Rangers, probabili formazioni

Eintracht (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kostic; Hauge, Kamada; Borré. All. Glasner

Rangers (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; Jack, Ramsey, Kamara; Wright, Aribo, Kent. All. Van Bronckhorst

Arbitro: Vincic S. (Slo)

Dove vedere Eintracht-Rangers in tv e streaming

La finale di Europa League tra Eintracht e Rangers sarà trasmessa da Dazn, Sky e TV8. Dazn, come sempre, trasmetterà in streaming su smart tv e smartphone. La piattaforma satellitare Sky, per gli abbonati, mostrerà il match su Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport (canale 251) e Sky Sport 4K (canale 213). Come sempre la diretta testuale sarà disponibile su ilmessaggero.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 13:26

