Torino-Juventus 1-1 La diretta Pareggia Sanabria di testa

Derby della Mole tra il Torino di Davide Nicola e la Juventus di Andrea Pirlo. Entrambe le formazioni si apprestano ad affrontare la stracittadina con una grande voglia di riscatto. I granata, nell’ultimo turno di campionato, sono stati sconfitti a Marassi dalla Sampdoria. I bianconeri sono reduci dal pesante ko interno contro il Benevento che ha allontanato ulteriormente i campioni d’Italia dal primo posto in classifica occupato dall’Inter. Davide Nicola deve fare a meno degli infortunati Baselli e Nkoulou, nella Juventus fuori Demiral e Bonucci positivi al Covid. McKennie, Dybala e Arthur non convocati per scelta di Pirlo dopo la cena "proibita"

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Buongiorno, Bremer; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Vojvoda; Verdi; Belotti, Sanabria

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Aprile 2021, 18:56

