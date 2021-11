Live Chelsea-Juventus 0-0: ci prova Morata dalla distanza, conclusione stoppata

Una Juventus già qualificata e che viene dalla bella vittoria sul campo della Lazio, fa visita al Chelsea campione d'Europa. Basterebbe un pareggio alla squadra di Allegri per assicurarsi il primo posto nel girone. Convocato Dybala ma parte dalla panchina. Fischio d'inizio alle 21.

PRIMO TEMPO

12' Ottima costruzione della Juve, con un'azione che sviluppa a destra con Cuadrado, McKennie e Bentancur. Il colombiano poi cerca di servire Chiesa, anticipato. Ma sembra che la squadra di Allegri sia entrata in partita.

9' In affanno la Juve, il Chelsea sta per battere il terzo calcio d'angolo della propria partita. Si arriva Chalobah sul pallone, che però non centra lo specchio della porta.

6' Un buon avvio quello del Chelsea. La Juve non riesce a uscire in questo momento dalla propria metà campo.

2' Subita pericolosa la squadra di Tuchel, che arriva in area, poi Pulisic svirgola. E si salva la squadra di Allegri.

Tutto pronto a Stamford Bridge. Tra poco fischio d'inizio di Chelsea-Juventus.

Chelsea-Juventus, le formazioni

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Pulisic; Hudson-Odoi. All.: Tuchel.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Chiesa, Morata. All.: Allegri.

Dove vedere Chelsea-Juventus in tv e in streaming

Chelsea-Juventus verrà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5. La partita sarà inoltre disponibile per gli abbonati a Sky Sport su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Chelsea-Juventus sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go su dispositivi mobili come smartphone e tablet scaricando l’app compatibile con i sistemi operativi iOS ed Android, mentre Mediaset trasmetterà la sfida in chiaro sul sito sportmediaset.it. Segui la nostra diretta testuale su ilmessaggero.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 21:12

