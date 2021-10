Diretta Cagliari-Roma ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

A Cagliari, José Mourinho, insegue una vittoria in trasferta che manca da due mesi: cioè dall'affermazione di Salerno. Lì la prima e unica vittoria lontano dall'Olimpico per la squadra dello Special One, che stasera in panchina non ci sarà. E sarà come un leone in gabbia, visti i suoi movimenti elettrici dopo l'espulsione con il Napoli immortalati dalle telecamere dei tifosi in tribuna. Il portoghese continua con la linea dura. Un solo rientro rispetto ai cinque che per punizione sono stati mandati in tribuna contro la squadra di Spalletti: Kumbulla. Gli altri ancora fuori. Ormai la linea è tracciata.

SEGUI LA DIRETTA DI CAGLIARI-ROMA

Cagliari-Roma, le probabili formazioni

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Ceppitelli, Bellanova, Carboni, Grassi; Zappa, Marin, Deiola, Lykogiannis; Keita, Joao Pedro. All.: Mazzarri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho (squalificato, in panchina Sacramento)

Dove vederla in diretta tv e diretta streaming

Cagliari-Roma, in programma oggi, 27 ottobre, alle 20:45, sarà possibile seguirla in streaming su Dazn. Per seguire la sfida basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. La diretta testuale sarà invece disponibile sul sito IlMessaggero.it.

