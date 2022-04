Diretta Bayern Monaco-Villarreal dalle 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Ribaltare un risultato sicuramente clamoroso all'andata. Perché è stata clamorosa la vittoria del Villarreal di Emery sul Bayern Monaco:«Ci hanno graziato, e allora la ribalteremo» ha detto Nagelsmann in conferenza stampa, sottolineando, se mai ce ne fosse bisogno, con quale atteggiamento la sua squadra questa sera scenderà in campo. I campioni di Germania hanno le carte in regola per riuscire nel ribaltone, anche se gli uomini di Emery hanno dimostrato di essere una formazione compatta, caparbia, e sorniona: una di quelle difficili da affrontare. Si parte alle 21.

Segui Bayern-Villarreal in diretta

Bayern Monaco-Villarreal, le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, T. Müller, Coman; Lewandowski. All.: Nagelsmann.

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Coquelin, Capoue, Parejo; Lo Celso, Moreno, Danjuma. All.: Emery

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La gara Bayern Monaco-Villarreal , in programma questa sera alle 21, sarà visibile in tv su Sky Sport Football, Sky Sport 253, Sky Sport 4K. In streaming invece, la gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, sarà possibile seguirla su Now Tv, tramite l'applicazione Sky Go, e anche su Mediaset Infinity.

