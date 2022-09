Diretta Roma-Atalanta 0-1, all'intervallo giallorossi in svantaggio. Scalvini sblocca il risultato per la Dea

Tutto esaurito all'Olimpico. Contro l'Atalanta di Gasperini è il quinto sold out di stagione. Oltre 60mila tifosi faranno il tifo per i giallorossi, reduci dal successo in Europa League contro l'Helsinki. Gli uomini di Josè Mourinho intendono continuare la striscia di risultati utili. Per scalare il vertice della classifica dovranno battere la Dea.

INTERVALLO

44': altra enorme occasione per i giallorossi: è sempre Abraham a mancare il gol del pareggio davanti alla porta avversaria. Il suo piattone finisce addosso al portiere. Ancora niente da fare per gli uomini di Mourinho.

40': occasione d'oro per Abraham che, dopo un bel movimento in profondità tra le linee avversarie, manca clamorosamente la conclusione a rete accompagnando il pallone sul fondo.

35': GOL ATALANTA all'esordio in Serie A, Scalvini con un piazzato rasoterra da fuori area porta in vantaggio la Dea.

31': anche Ibanez ci prova da fuori! Sportiello controlla facilmente il pallone tra le braccia.

28': dopo 20 minuti di assoluto stallo, la Roma si rifà viva in avanti. Mancini prova la conclusione da 25 metri: il pallone finisce sul fondo a lato del portiere avversario.

4': scontro aereo tra Musso e Demiral: il portiere dell'Atalanta ha avuto la peggio. Il colpo al viso lo costringe alla sostituzione. In campo Sportiello.

1': la prima occasione della partita è dei giallorossi: l'incornata di Smalling su calcio d'angolo finisce alta sopra la traversa.

1': si parte all'Olimpico. La Roma muove il primo pallone del match.

Le formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Matic, Zaniolo; Abraham.

A disp.: Boer, Svilar, Belotti, Shomurodov, Vina, Camara, Bove, Zalewski, Volpato, Tripi, Faticanti. All. José Mourinho

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Ederson; Hojlund.

A disp.: Rossi, Sportiello, Okoli, Muriel, Boga, Lookman, Mailovsyi, Ruggeri, Soppy. All. Gian Piero Gasperini.

Dove vederla

La partita sarà visibile in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Settembre 2022, 18:51

