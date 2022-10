Ajax-Napoli 1-6, Simeone che ne fa 6: partenopei inarrestabili Live

È di nuovo tempo di Champions League per il Napoli di Luciano Spalletti. Stasera ore 21:00 all'Amsterdam Arena gli azzurri vanno in scena contro i lancieri guidati da Schreuder. «Noi e l'Ajax ci somigliamo molto come tipo di squadra, giochiamo palla a terra e costruiamo dal basso. Sarà una sfida emozionante». Spalletti ha caricato i suoi nella conferenza stampa alla vigilia del match. «Non so se questa sfida sarà determinante, dipenderà dal risultato. Se saremo straordinari possono diventare decisive le prossime due partite». Anche Meret ha suonato la carica: «Possiamo giocarcela con tutti, ci crediamo e siamo venuti qua per vincere».

Tra le due squadre non esiste nessun precedente in Coppa Campioni/Champions League: fino ad oggi l'unico scontro tra le due è avvenuto nella Coppa delle Fiere nel 1969/70 al terzo turno. L'Ajax ha vinto complessivamente 4-1 (sconfitta all'andata a Napoli per 1-0 e vittoria in casa per 4-0 ).

Dove vederla

Ajax-Napoli sarà visibile in diretta su Sky Sport (canale 253) e Mediaset Infinity. Il match sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

La diretta testuale verrà aggiornata sul sito del Messaggero.

