Diletta Leotta, cori da stadio a Napoli: «Tira fuori le tette». E lei reagisce così Video

Lunedì 30 Settembre 2019, 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è molto amata dai tifosi di quasi tutte le squadre italiane: da quando è il volto simbolo di, la giornalista e conduttrice siciliana, ex Sky Sport, gira spesso gli stadi durante le dirette televisive delle partite di Serie A. E a Napoli i tifosi non hanno fatto mancare il loro supporto, con qualche coro anche sopra le righe.Come si vede in questo video che vi mostriamo, che è diventato virale sui social, i tifosi sono abbastanza espliciti: «Fuori le t***e, Diletta fuori le t***e», cantano. E lei la prende abbastanza bene, sorride, ma boccia il coro della curva con un pollice verso.