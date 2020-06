Juve, il nuovo muro costruito da Bonucci e De Ligt: Sarri più tranquillo

La Juventus ha ritrovato i gol di Cristiano Ronaldo e Dybala e ha riscoperto il talento intermittente di Bernardeschi. Ma tra tutte queste riapparizioni c’è una conferma: il nuovo muro formato da Bonucci e De Ligt è praticamente impenetrabile. I numeri danno un’idea: la Juve non manteneva la porta inviolata per quattro partite consecutive (419 minuti di imbattibilità) da dicembre 2018. E la striscia potrebbe continuare venerdì, visto che allo Stadium arriverà un non irresistibile Lecce.

Il duo bianconero fa della fisicità, della tecnica e del senso della posizione le sue armi più affilate. Il tutto in attesa del ritorno di Chiellini, assente da alcune settimane senza che la Juve abbia mai comunicato alcun problema fisico. Mistero.

Bonucci si è confermato sui soliti alti standard, al netto della parentesi al Milan. È il ministro della difesa bianconera, il leader tecnico e morale di una squadra che, ipse dixit, ha avuto «un confronto dopo il ko contro il Napoli: dobbiamo essere grandi uomini, prima che grandi giocatori». Chi è cresciuto enormemente è De Ligt.

Dopo una falsa partenza, con qualche manata (al pallone) di troppo, l’olandese di appena 20 anni ha assimilato alla perfezione il calcio italiano. Sembra una specie di cyborg, programmato per respingere ogni attacco. Ma l’ex capitano dell’Ajax studia anche da palleggiatore aggiunto: rivedere per credere come accende la miccia dell’azione che porta all’eurogol segnato da Dybala a Bologna.

La grande solidità difensiva bianconera è però insidiata dall’emergenza che si è abbattuta sugli esterni, ovvero là dove la coperta è più corta: un po’ per la cessione in prestito dell’estate scorsa di Luca Pellegrini al Cagliari, un po’ per il mancato arrivo di Kurzawa a gennaio dal Psg. Dopo il ko di Alex Sandro si è fermato per almeno 20 giorni anche De Sciglio, che al Dall’Ara ha accusato una lesione al bicipite femorale sinistro. Fuori uso anche Danilo, che non poteva scegliere un momento peggiore per beccarsi un evitabilissimo cartellino rosso. Contro il Lecce, a meno di colpi di scena, i terzini saranno gli adattati Cuadrado e Matuidi. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 07:00



