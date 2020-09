Diego Simeone positivo al Covid-19

L'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato il club spagnolo con un comunicato ufficiale. Simeone - che era risultato negativo ai test eseguiti giovedì scorso - è asintomatico ed è in isolamento.



Questo il comunicato ufficiale della società madrilena: "La prima squadra, lo staff tecnico e il personale ausiliario sono stati sottoposti venerdì ai test PCR appena rientrati dalla concentrazione di Los Angeles de San Rafael dopo aver rilevato un membro positivo nei precedenti test effettuati. L'analisi di questi nuovi campioni in laboratorio ha determinato che il nostro allenatore, Diego Pablo Simeone, è risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente il nostro allenatore non presenta alcun sintomo ed è a casa sua isolato e sta adempiendo alla corrispondente quarantena dopo essersi concentrato con la squadra da lunedì scorso". Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Settembre 2020, 22:12



