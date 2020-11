Diego Maradona ricoverato in ospedale a La Plata: «Problemi di carattere emotivo»

Diego Armando Maradona è stato ricoverato in una clinica di La Plata, l'Instituto Medico Platense. L'ex fuoriclasse del Napoli, oggi allenatore del Gimnasia, sarebbe stato ricoverato per accertamenti ma non sono chiari i motivi.

A rivelarlo è Espn Argentina, il cui inviato spiega: «Diego Armando Maradona non è stato ricoverato per problemi di carattere fisico, bensì per una questione emotiva. Il ricovero non è stato d'urgenza, dopo l'accettazione il paziente è stato sottoposto a controlli e sarà monitorato nelle prossime ore». La clinica in cui si trova ricoverato Diego Armando Maradona è di proprietà del vicepresidente del Gimnasia La Plata.

Diego Armando Maradona, che venerdì scorso ha compiuto 60 anni, era reduce da una quarantena per via della positività al coronavirus di un membro dello staff del Gimnasia La Plata ma era risultato negativo al tampone. Sempre venerdì scorso, il Pibe de Oro doveva partecipare alla sfida tra la sua squadra e il Patronato (vinta dal Gimnasia per 3-0) e alla festa in suo onore, ma dopo essersi presentato visibilmente debilitato, aveva accusato dolore allo stomaco e se n'era andato prima della fine della partita.

Il medico personale di Diego Armando Maradona, dopo averlo seguito nel corso degli ultimi giorni, ha optato per il ricovero per accertamenti. Una decisione che ha trovato la piena approvazione del diretto interessato, convinto di volersi sottoporre a dei controlli in ospedale. Negli ultimi tempi, l'ex fuoriclasse del Napoli e della 'Albiceleste' è apparso molto triste per un lutto che lo ha profondamente addolorato, la scomparsa del cognato Raul Machuca, morto per complicazioni legate al coronavirus.

Espn Argentina fa anche sapere che Diego Armando Maradona, nel pomeriggio di oggi, era apparso restio a farsi ricoverare. L'intervento del dottor Luque, il medico personale del 'Diez', lo ha però convinto ad andare in clinica. Da fonti vicine a Maradona, il ricovero e i controlli dureranno almeno una settimana, prima del trasferimento in un centro specializzato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 00:17

