Juve, scocca l’ora per Di Maria: Allegri lo vuole titolare giovedì Verona

di Timothy Ormezzano

Tocca a Di Maria. Dopo il rientro nel finale del derby d’Italia ci sono buone possibilità che la Juve schieri l’argentino dall’inizio domani in casa del Verona.

La coperta in attacco resta piuttosto corta. L’unico sicuramente arruolabile dall’inizio è Milik, mentre Chiesa potrebbe fare staffetta con lo stesso Di Maria. Per il resto, Kean ha appena ricominciato ad allenarsi in gruppo (come l’altro recuperato Paredes), mentre Vlahovic ieri ha svolto una seduta di lavoro personalizzato (come McKennie).

Allegri starebbe quindi pensando a un 3-5-1-1, con Di Maria sulla trequarti alle spalle di Milik. La Juve ha bisogno del vero Fideo, quello che si è visto solo a sprazzi negli appena 342 minuti disputati in bianconero. Le cose migliori? Il gol all’esordio contro il Sassuolo e i tre assist con il Benfica. Sul suo personalissimo cartellino ci sono anche tre infortuni e l’evitabilissima espulsione in occasione del brutto ko a Monza.



Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Novembre 2022, 18:18

