Di Gennaro: "Inter da scudetto con Kantè, Milan non cedere Colombo"

Milan a punteggio pieno, esordio col brivido per l’Inter di Conte ma primi tre punti. Milano calcistica sorride e a parlarne è Antonio Di Gennaro, campione d’Italia nell’84 con il Verona di Bagnoli e commentatore tv oggi in Rai, dopo Sky e Mediaset.

Per il Milan due vittorie tra Europa e Serie A senza Ibrahimovic. Segno di una maturità trovata?

«Lo svedese sposta ancora gli equilibri. Il Milan sta dimostrando di saper vincere lo stesso, perché la squadra è collaudata nel modello di gioco».

E’ ancora una squadra Ibra-dipendente, quindi?

«E’ fuori discussione: lo è. Rimane un giocatore troppo importante per questo Milan, è normale però che ci debbano essere delle alternative».

Si aspetta quindi altri innesti?

«Stanno cercando un’altra punta, ma in squadra c’è Colombo che è molto interessante. Chissà che non inseriscano un altro elemento. Rebic può fare la prima punta ma è un adattato in quel ruolo».

Intanto però si sono inseriti bene Tonali e Diaz.

«Sono giovani ma vanno già bene nei meccanismi di Pioli. Dovranno però sempre lottare per un posto, perché intanto sono cresciuti Kessie, ma anche Bennacer, che ha fatto passi da gigante. Ma è buono avere tutte queste alternative in una stagione che si prospetta molto lunga, visti gli impegni su tre fronti».

Capitolo Inter: come valutare l’esordio con la Fiorentina?

«Bene la reazione della squadra ma serve ritrovare un equilibrio, perché dietro ha concesso tantissimo. Serviranno degli innesti in difesa, visto che Godin è andato via, Ranocchia è in uscita e Skriniar sarà sacrificato per arrivare a Kantè».

Giusto dare via il difensore per arrivare al pupillo del tecnico?

«Per me è uno dei difensori più forti in circolazione, ma a tre ha trovato difficoltà. Per Conte, Kantè sarebbe il vero acquisto per cambiare gli equilibri ed essere la favorita per lo scudetto».

Quanto sarà importante il rinnovo di Lautaro?

«Il giocatore è fondamentale, si trova alla perfezione con Lukaku e i risultati lo dimostrano. Il Barcellona lo voleva, normale che chiunque vacilli, ma ora rimane in un club che in prospettiva può arrivare a grandi livelli, anche in Europa». Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 07:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA