Roma-Lazio, rissa nel finale: Radu "nasconde" il pallone, Rui Patricio lo spinge. E le due panchine scattano. Cosa è successo

Rissa e nervi tesi nel finale del derby tra Roma e Lazio. Succede tutto all'87' quando il pallone esce in zona panchina biancoceleste. A recuperare il pallone è Radu che lo "nasconde" a Rui Patricio mettendosela dietro la schiena. Il portiere portoghese, arrivato lì per velocizzare il gioco, lo spinge a terra. A quel punto scatta in piedi tutta la panchina della Lazio in difesa del suo ex capitano. Così come quella della Roma, a difesa del suo portiere. Ne nasce un parapiglia che dura diversi secondi. Alla fine dopo l'intervento dei rispettivi staff torna la calma. Rocchi ammonisce sia Radu che Rui Patricio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Novembre 2022, 20:17

