Derby Milan-Inter tutto esaurito: al Meazza 57 mila tifosi in arrivo da 135 Paesi

Cinquantasettemila tifosi, provenienti da 135 paesi di tutto il mondo, sono attesi a San Siro per il derby di alta classifica tra Milan e Inter. E lo stadio di Milano, per la prima stracittadina a porte aperte, è tutto esaurito. Dal Giappone all'Uganda, sono oltre 150 i Paesi collegati con trenta telecamere - record - ad inquadrare ogni dribbling e ogni azione.

Una sfida dall'appeal globale, con due proprietà straniere, entrambe le formazioni impegnate quest'anno in Champions League e il Milan che è risultato anche quest'anno il marchio italiano più forte in Usa e Cina, come da analisi di YouGov.

