Fonseca: «Partite così costano qualche anno di vita a noi allenatori»

«Partita pazza? Si, per chi piace il calcio è stata una partita straordinaria. È stato un privilegio parteciparvi. I tifosi sono stati deliziati da questa gara con due squadre che hanno creato occasioni da gol e spettacolo e che si sono rispettate». Lo ha detto il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, a Sky al termine del derby con la Lazio terminato 1-1. «Dzeko in alcuni momenti è sembrato isolato? Sì in alcuni momenti siamo stati obbligati ad abbassare le nostre linee per merito della Lazio quindi Dzeko è rimasto più isolato. La Lazio con il suo gioco ci ha creato più problemi sulla fascia sinistra costringendoci ad abbassarci».

«È stato un derby spettacolare, molto emozionante. Un ambiente bellissimo sugli spalti, davvero favoloso. Per noi allenatori è difficile gestire tante emozioni e lasciamo anche qualche anno di vita in campo. Davvero una bella partita, ben giocata, uno spettacolo e un vero inno al calcio per gli appassionati», ha proseguito Fonseca.

«Abbiamo avuto un problema con Zappacosta nel riscaldamento e abbiamo dovuto ripensare qualcosa. Con il pressing non siamo stati sempre efficaci ma è difficile andare a pressare una squadra che costruisce sempre a tre. Abbiamo optato per restare compatti, ma le incursioni sulla sinistra hanno creato qualche squilibrio». Domenica 1 Settembre 2019, 20:44







