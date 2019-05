Un tifoso juventino mima il gesto dell'aereo nel derby col Torino: sarà daspato

Da una parte c’è l’orgoglio del popolo granata che da 70 anni rende omaggio agli Invincibile del Grande Torino, ricordati dallo striscione “Onore ai caduti di Superga” esposto in curva juventina (la Sud) durante il derby. E poi c’è la vergogna, quella del tifoso bianconero che mima il gesto dell’aereo per irridere i tifosi granata allo Stadium. Stavolta peró non la passerà liscia perchè dopo essere stato immortalato dai video dei tifosi granata e aver fatto il giro del web, è stato individuato dalle telecamere a circuito chiuso dell’impianto juventino. Le immagini al momento sono al vaglio della digos e della questura di Torino, per lui Daspo in vista con divieto di entrare allo Stadium.

Ultimo aggiornamento: 21:27





