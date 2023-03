Derby, spunta foto bandiera con soldati nazisti nella Curva della Roma. I tifosi della Lazio: « Indignazione a targhe alterne»

Gli stracichi del derby di Roma non si sono ancora esauriti. Dopo la condanna ai cori antisemiti dei tifosi biancocelesti e al caso legato al tifoso tedesco con la maglia numero 88 con il nome «Hitlerson», ecco la risposta social che inchioda anche i «cugini» giallorossi.

Leggi anche > Hitlerson identificato, il tifoso è un tedesco simpatizzante della Lazio: rintracciato grazie alle telecamere dell'Olimpico. Daspo di 5 anni

L'ira di Ruth Dureghello

Il derby di Roma, con la Lazio che ha battuto la Roma 1-0 con gol di Mattia Zaccagni, vede ancora polemiche tra tifosi. Nella bufera ci sono finiti gli ultras della Lazio, che hanno intonato contro i rivali giallorossi cori antisemiti: i video, che hanno fatto il giro dei social, sono stati poi postati da Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma. Oltre ai cori (in cui si sente chiaramente «In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare, romanista vaff***»), Dureghello, nei giorni scorsi, ha pubblicato anche una foto di un tifoso con la maglia della Lazio, il numero 88 e il nome Hitlerson. «Una curva intera che canta cori antisemiti, un 'tifoso' in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?», protesta su Twitter. Ma adesso i tifosi laziali cercano «giustizia», mostrando che anche i rivali di sempre hanno avuto atteggiamenti simili.

Una curva intera che canta cori antisemiti, un “tifoso” in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla? pic.twitter.com/AL3EGejYUf — Ruth Dureghello (@dureghello) March 20, 2023

La curva Sud

Anche in curva Sud, a tinte giallorosse, nel corso del derby di domenica scorsa è stata esposta un'immagine che si richiama al nazismo. In questo caso, secondo quanto si vede nella foto postata su Facebook da un gruppo di tifosi laziali, compare una bandiera con la scritta Asr e le facce di profilo di due soldati nazisti della Wermarcht con i colori giallo-rossi sull'elmetto e le mostrine. La foto denuncia, postata sulla pagina social, è accompagnata dal commento: «Tutto tranquillo sul fronte romanista».

L'indignazione biancoceleste

L'immagine è stata seguita da numerosi commenti in cui si parla di indignazione a «targhe alterne» in relazione alle polemiche scaturite nei giorni precedenti. «Chissà cosa ne pensa Ruth Dureghello…???», scrive un tifoso, facendo riferimento alla presidente della Comunità ebraica romana, tra i primi a denunciare gli episodi di antisemitismo nella curva biancoceleste.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Marzo 2023, 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA