Sarri fa festa sotto la Nord con Olimpia, Mourinho chiama a raccolta la squadra: le due facce dei tecnici

Sono i due volti del derby: da una parte quello raggiante di Maurizio Sarri, che vince il primo derby di Roma sconfiggendo Mourinho 3-2. Dall'altra quella concentrata e determinata, nonostante il risultato, di José. Il tecnico biancoceleste dopo il fischio finale di Guida si scatena e corre verso la Curva Nord laziale per dare inizio a una festa in cui viene coinvolta anche l'aquila Olimpia, presa sul braccio da Sarri nelle foto che in pochi minuti sono diventate già virali.

Mourinho chiama a raccolta la squadra

Dall'altra parte Mourinho chiama a raccolta tutti i suoi giocatori, tiene un discorso in mezzo al campo mentre la squadra gli fa un cerchio intorno. Dopodiché tutti verso la Sud a ringraziare i tifosi per l'incitamento prima, durante e anche dopo il fischio finale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Settembre 2021, 20:39

