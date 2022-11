Il derby è biancoceleste: esplode la festa anche al Lazio Club New York

Il derby è biancoceleste: Roma battuta 1-0. Esplode la festa anche al Lazio Club New York. «Ma che ne sanno delle emozioni...» il testo allegato al video che su Instagram racconta la gioia dei tifosi laziali che hanno seguito tutti insieme la partita nella Grande Mela.Tra cori da stadio, sofferenza ed esultanza al gol di Felipe Anderson, sono state due ore di passione vera per la Lazio anche Oltreoceano a quasi 7mila km di distanza dalla Capitale.

Roma-Lazio, a New York esplode la festa laziale

Una gioia senza freni, esplosa ancora di più dopo il fischio finale dell'arbitro Orsato. Tutti insieme i tifosi della Lazio a New York hanno cantato gli inni della squadra, tutti indossando la maglia biancoceleste. Sciarpe al vento come fosse la curva Nord. Un amore che non conosce confini.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Novembre 2022, 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA