Depressione nel calcio, la psicologa Bedeschi: "Combattiamo le crisi di identità"

Il coronaviruis rischia di minare anche la psiche dei giocatori. Lo denuncia una ricerca condotta dal sindacato mondiale dei giocatori professionisti, FifPro secondo cui raddoppiano i casi di depressione tra i calciatori professionisti. Un fenomeno che non deve essere sottovalutato come ci ha spiegato Ludovica Bedeschi, psicologa, psicoterapeuta e sport peak performance trainer: “La depressione negli sportivi è abbastanza frequente e può avere forme varie: c'è quella post infortunio, che costringe l'atleta ad uno stop forzato o magari per un risultato che non arriva. Nel caso di specie, quello ciò che stiamo vivendo noi in questo periodo di quarantena forzata a causa del coronavirus, il calciatore, che magari rinuncia a tutto anche ad una carriera accademica per dedicarsi allo sport, rischia di andare incontro ad una crisi d'identità della serie 'Io senza lo sport chi sono?'”.

Una volta ripresa l'attività tornerà tutto alla normalità?

“Quando la minaccia si abbassa noi abbassiamo di conseguenza la guardia mentre invece andrebbero raccolte tutte le emozioni ricevute durante la quarantena ed è in quel momento che sarà fondamentale il supporto psicologico. Anche il fatto di giocare in uno stadio vuoto sarà un trauma per i calciatori abituati ad esibirsi davanti a migliaia di persone”.

Come si deve comportare uno sportivo in quarantena?

“Mantenere il contatto con le figure che ruotano attorno a lui ma soprattutto tenersi in forma ed avere una giusta alimentazione. Questo può essere visto paradossalmente come un periodo di riposo quindi è importante anche mantenere i ritmi sonno-veglia”.

Il discorso vale anche per tutti gli altri sportivi immagino...

“Qui se possibile l'aspetto depressivo è ancora più a rischio. Pensiamo ad un atleta che si è preparato per le Olimpiadi e che, dovendo aspettare fino all'estate del 2021, dovrà rivedere i suoi piani. Per chi non è più giovanissimo potrebbe essere l'ultima competizione della vita e c'è il rischio di andare incontro ad un vero e proprio trauma”.

Qual'è l'impatto emotivo della quarantena su un non professionista?

“Fortissimo perché ti priva del bene primario dell'umanità ossia la libertà. Chiaro che è una cosa fatta a fin di bene ma si tratta comunque di una condizione restrittiva che attiva tutta una serie di meccanismi interni. L'attività fisica è protettiva ed è fondamentale per tutta una serie di funzioni del mostro organismo. In ogni caso basta un allenamento leggero tre volte a settimana utile più per il cervello che per il fisico”.

Tra gli sportivi lo psicologo sta diventando un elemento sempre più importante

“Sono contenta che se ne parli di più anche se ci sono diverse figure e magari si rischia di fare un po' di confusione. Per lo sportivo l'aspetto mentale è fondamentale per la performance perché nello sport viene fuori la vera parte del carattere di ognuno di noi: non basta raccontare chi siamo ma dobbiamo dimostrarlo ed è chiaro che la pressione alla quale si è sottoposti è forte. Per questo essere seguiti da una persona preparata è fondamentale. In Italia c'è tanta domanda ma poca offerte ed è un peccato soprattutto pet quegli sportivi che magarti hanno abbandonano una promettente carriera perchè non gli ha retto la testa”. Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 18:20



