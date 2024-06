Milan, Demetrio Albertini: «Il quarto posto non basta. Un attacco Pulisic-Zirkzee-Leao mi fa sognare»

di Luca Uccello



Da Pioli a Fonseca, da Giroud a Zirkzee. Il Milan cambia. Un Milan che Demetrio Albertini, ospite del Padel Club Tolcinasco per la seconda edizione della Kyrrex Pro/Am, guarda da fuori con curiosità. «Io personalmente non sono stupito dall'addio di Stefano Pioli. Lui magari sarebbe rimasto volentieri un altro anno, ma la società ha scelto diversamente e ora bisogna guardare avanti». E avanti significa Paulo Fonseca. Un allenatore che l'ex centrocampista rossonero conosce per i numeri. Numeri positivi. E poi «sembra un allenatore propenso alla valorizzazione del patrimonio della società. Molto dipenderà anche dal mercato, dalla squadra che gli verrà costruita». I tifosi chiedevano Conte, Demetrio la pensa come loro. Ma quello che è importante «sono le ambizioni. Il Milan non può accontentarsi del quarto posto».



Forse per questo si sono complicati i rinnovi di Maignan e Theo Hernandez?

«Anche i giocatori vogliono capire cosa succederà, che ambizione avrà la società.



Per questo serve un mercato da Milan, un numero nove da Milan. Per esempio Zirkzee?

«Sì, ma bisogna chiedersi prima di tutto quale Milan? Dipende se è un Milan che deve crescere insieme per arrivare alla vittoria o un Milan che deve vincere subito. Sicuramente dal numero 9 passano tutti i risultati di una squadra».



Si immagina un Milan formato 4-3-3 con Pulisic a destra, Rafael Leao a sinistra e Zirzkee al centro dell'attacco?

«Sarebbe un attacco che mi piace. Non serve solo l'esperienza. Io credo che la spavalderia del giovane sia molto importante e utile per accelerare un processo che ti porta poi a vincere».



A Leao gli si chiede di essere anche leader, caricarsi una volta per tutte la squadra sulle proprie spalle.

«Deve solo lavorare sulla continuità, il suo talento lo conosciamo tutti. Un leader lo si vede nello spogliatoio se lo è, non per forza in campo».

