Delio Rossi e le storie tese: «Portai in Champions una Lazio perfetta. Ora è più dura, ma Inzaghi può riuscirci»

ROMA - I tifosi la sognano, la squadra ci sta provando, ma lui è fra i pochi che sa come si fa. Delio Rossi, quattro stagioni sulla panchina della Lazio, oltre a vincere una coppa Italia, è l'ultimo allenatore ad aver portato i biancocelesti alla fase a gironi della Champions League. Correva la stagione 2007/2008 e, pur con 3 punti di penalizzazione per le vicende legate a Calciopoli, il tecnico riminese riuscì in quello che, ancora oggi, a distanza di un decennio, appare come un capolavoro.

Delio Rossi, ci spiega come si fa ad andare in Champions?

«Pare facile (ride, ndr). Bisogna avere a disposizione sia una buona squadra, sia una società ben organizzata. Tutti gli ingranaggi devono essere al posto giusto e, ovviamente, non deve mancare un pizzico di fortuna».

Questa Lazio ci può riuscire ancora?

«Se devo fare una valutazione tecnica, ci sono alcuni fattori che mi fanno pensare in positivo. Lo scorso anno, in cui perse all'ultima giornata la sfida spareggio con l'Inter e dopo un girone d'andata molto ben giocato, la squadra appariva in calo. In questa stagione, invece, sembra essere accaduto il contrario e oggi, da quello che vedo, la formazione di Inzaghi ha tutte le credenziali per farlo».

Quali sono gli errori da evitare?

«Non bisogna abbattersi sia per un'eventuale sconfitta, partendo già da domenica con l'Inter, sia nel caso dovesse arrivare un successo. I conti si fanno sempre alla fine».

Che match immagina quello tra Inter e Lazio?

«Sono due squadre che si equivalgono. E' vero, 1 mese e mezzo fa la Lazio riuscì a superare il turno in coppa Italia, ma è passato tanto tempo. Credo, comunque, molto dipenderà dagli episodi».

Sulla coppia Caicedo-Immobile che idea si è fatto?

«Secondo me sì, tuttavia lo deve decidere l'allenatore perché è lui che li vive quotidianamente ed è l'unico ad avere un quadro completo. Tuttavia, se non giocano sempre assieme, c'è una logica e delle motivazioni».

Che voto diamo fin qui alla stagione della Lazio?

«Oggi è complicato dirlo: dipende da come finirà. C'è grande differenza fra l'entrare in Champions oppure andare in Europa League».

Se fosse stato l'allenatore dell'Inter, l'avrebbe infastidita il caso Icardi?

«E' una vicenda anomala. Ovvio, si sono create situazioni non simpatiche, però non abbiamo tutti gli elementi per giudicare. Quelli ce li hanno soltanto i diretti interessati».

Che cosa c'è nel suo prossimo futuro professionale?

«Qualche situazione è in ballo, tra Italia ed estero, ma ancora nulla di concreto. Poi, si sa, faccio sempre scelte razionali che alla fine si dimostrano il contrario».



