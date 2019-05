De Rossi, i tifosi contro Pallotta: bloccata la pagina Wikipedia e le recensioni del ristorante delle sorelle del presidente

De Rossi, gli audio whatsapp sul contratto a gettone

Giovedì 16 Maggio 2019, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c'è solo la contestazione fisica di ieri a Trigoria: la rabbia per l'addio diallaè esplosa per prima sui social e gli attacchi furiosi contro il presidente, in queste ultime 48 ore, hanno assunto diverse forme. Tanto che qualcuno, sul web, non ha avuto altra scelta che correre ai ripari: ecco cosa è successo.Da qualche tempo, su, iinfuriati contro il presidente avevano iniziato a sommergere di attacchi e di recensioni negative la pagina di, ildi Boston gestito dalle due sorelle di. Ieri, finalmente, la novità: non è più possibile lasciare recensioni al ristorante. Il 'ban', però, è valido solo per gli utenti provenienti dall'Italia e infatti molti tifosi della Roma residenti all'estero hanno continuato quella che è una vera e propria 'shitstorm' sulla pagina del ristorante.Come se non bastasse, molti tifosi della Roma hanno fatto ricorso ad uno dei più tradizionali e semplici attacchi sul web: modificare la voce didedicata acon una lunga serie di insulti. Alla fine, la pagina di Wikipedia dedicata al presidente italo-statunitense della Roma è stata sottoposta ad una protezione parziale: solo gli utenti registrati e convalidati potranno quindi modificare la voce, dopo i tanti attacchi.